90 دقيقة تفصل النصرية عن تأهل تاريخي

يحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي سهرة اليوم مباراة إياب الدور الـ16 من منافسة كأس الإتحاد الإفريقي بين نصر حسين داي ونظيره غرين إيغلز الزامبي.

وكان أشبال المدرب محمد لاسات قد عادوا بتعادل ثمين في لقاء الذهاب بلوزاكا، وهو ما يصب في مصلحة زملاء الحارس بوصوف.

وكانت تشكيلة النصرية قد دخلت في تربص مغلق بفندق الأبيار، أين ركز على الإسترجاع بعد سفريتين مرهقتين في ظرف 15 يوم.

هذا وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي تحكيم تنزاني لإدارة المواجهة، يقوده الحكم الرئيسي على ناسورو، ومساعدة مواطنيه فرديناند شاشا وسليم مكونو محمد.