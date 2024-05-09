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الرياضة

90 دقيقة تفصل عمورة عن تحقيق ثاني ألقابه الأوروبية

بقلم فيصل زيان بوزيان
90 دقيقة تفصل عمورة عن تحقيق ثاني ألقابه الأوروبية
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يخوض الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، رفقة فريقه يونيون سانت جيلواز، اليوم الخميس، نهائي كأس بلجيكا، أمام المنافس رويال أنترويب.

وستنطلق المواجهة بين الفريقين، بداية من الساعة الثانية والنصف زوالا، بالتوقيت المحلي، على ملعب “الملك بودوين” بالعاصمة بروكسل.

وستكون هذه المواجهة، بمثابة فرصة الدولي الجزائري عمورة، في إحراز ثاني ألقابه في أوروبا، بعد أن سبق له التتويج بكأس سويسرا مع ناديه السابق لوغانو، موسم 2021/2022.

يجدر الإشارة، شارك عمورة مع فريقه سانت جيلواز هذا الموسم في 41 مقابلة في كل المنافسات، وتمكن من تسجيل 22 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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