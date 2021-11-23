90 مليار لأشبال بوقرة في حال التتويج بكأس العرب

رصدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2021، مبلغ 5 ملايين دولار للمتوج بالبطولة، ما يعادل 90 مليار سنتيم بالسوق السوداء.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم 30 نوفمبر وتدوم إلى غاية 18 ديسمبر بدولة قطر، ويشارك فيها المنتخب الجزائري بالمنتخب الثاني بحضور 9 لاعبين من المنتخب الأول.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز بطولة كأس العرب والتى جاءت كالتالي:

البطل يحصل على 5 ملايين دولار.

الوصيف يحصل على 3 ملايين دولار.

المركز الثالث يحصل على مليوني دولار

المركز الرابع مليون ونصف المليون دولار

المتأهل لدور 8 يحصل علي مليون دولار

كل منتخب يشارك في البطولة يحصل على 750 ألف دولار.