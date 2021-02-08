90 ٪ تمويل من “كناب بنك” لتهيئة المنازل

آجال التسديد حددت بـ 25 سنة

معالجة الملفات في آجال قياسية ونسب فوائد مخفضة للمدخّرين

سيستفيد الأشخاص الراغبون في إعادة تهيئة منازلهم، من تمويل بنكي تصل قيمته إلى ٩٠ من المئة، من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب“، على أن يجري تسديد القرض على مدار ربع قرن أو أكثر.

وقالت مصادر مسؤولة في المؤسسة البنكية، إن إجمالي تمويل المواطن الراغب في تهيئة منزله من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تصل إلى تسعين من المئة وفق شروط، من أهمها أن هذه القيمة تحتسب بالنظر إلى التكلفة الخاصة بالأشغال، وأنه لا يمكن أن يتجاوز الأخير نسبة ٥٠ من المئة من قيمة العقار موضوع القرض، حيث حددت إدارة البنك آجال التسديد بخمسة وعشرين سنة، وألا يتجاوز السن الأقصى للشخص المستفيد ٧٥ سنة، مع منح آجال إضافية للتسديد بستة أشهر.

وللحصول على القرض، اشترطت إدارة البنك على الزبون، تقديم ملف يتكون من نسخة طبق الأصل لعقد الملكية مسجل ومشهر وشهادة السلبية للرهن تكون مسَلمة حديثا، يضاف إليهما الكشف التقديري للأشغال وتقرير تقييمي يعدّه مكتب دراسات متعاقد مع “كناب بنك”.

وسيستفيد زبائن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المدخّرين من نسبة فوائد تفضيلية، مع ضمان آجال قياسية في معالجة الملفات.

وكانت إدارة البنك قد أعلنت مؤخرا، رسميا، عن إطلاقها لمنتوج “الصيرفة الإسلامية” موجهة لفائدة الزبائن الراغبين في اقتناء مساكن من عند خواص أو مرقين خواص عبر منتوج أطلق عليه اسم “إيجارة تمليكية”، حيث يقوم البنك بتمويل المسكن الذي يكون قد اختاره الزبون، ويؤجّره له حتى يتمكن من تسديد دينه على أقساط، إلى غاية الانتهاء من العملية، وقد تم استثناء المساكن المنجزة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري “الترقوي العمومي LPA” أو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية “LPP” من التمويل على الطريقة الإسلامية في المرحلة الأولى، كما أطلقت إدارة البنك، صكوكا جديدة مغايرة لتلك التقليدية، تتماشى مع منتوج “الصيرفة الإسلامية” لفائدة الزبائن الراغبين في الحصول على تعاملات من طرف المؤسسة من دون فوائد ربوية أو غيرها، وتشمل كافة العمليات، من سحب ودفع واستعمال البطاقة البنكية، وهو ما يعرف بـ”حساب الصك”، حيث يشمل هذا النوع من الصكوك أيضا، المهنيين التجاريين.