900 ألف مشترك في إتصالات الجزائر خدمة الألياف البصرية حتى المنزل

أعلنت شركة إتصالات الجزائر، عن بلوغها 900 ألف زبون مشترك في خدمة الألياف البصرية حتى المنزل (FTTH). مقتربة بذلك من عتبة المليون مشترك.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها سجلت زبونها رقم 900 ألف أمس الأحد. على مستوى قرية تيرمتين بوغني ولاية تيزي وزو.

واحتفالا بهذا الحدث الهام، قامت اتصالات الجزائر بتكريم زبونها رقم 900 ألف في عرض “Idoom Fibre ” من خلال إهدائه إشتراك مجاني وغير محدود لمدة سنة كاملة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغابت في الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن اتصالات الجزائر قامت بتمديد عرضها الترويجي ” Idoom Fibre ” لشهر إضافي. وذلك اعتبارا من الـ 14 سبتمبر الجاري.