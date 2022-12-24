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900 مليون خبزة مبذرة يوميا.. ظاهرة تصل لمستويات قياسية

بقلم النهار أونلاين
900 مليون خبزة مبذرة يوميا.. ظاهرة تصل لمستويات قياسية
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