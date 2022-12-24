قناة النهار 900 مليون خبزة مبذرة يوميا.. ظاهرة تصل لمستويات قياسية بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ديسمبر 2022 - 19:28 شارك غرِّد أرسل 138 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Y3DkS اقرأ أيضا فاسألوا: النهي عن الإيذاء قناة النهار 15 ديسمبر Mister X: عدد المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ليس معيار للشهرة قناة النهار 15 ديسمبر الإبل بالجزائر.. ثروة إقتصادية طبيعية مجانية تذهب خيراتها هباء قناة النهار 07 ديسمبر سياسة: مؤسسات الدولة تتجند للقضاء على التفاوت في التنمية بين المناطق قناة النهار 13 ديسمبر لماذا أنت بالذّات هو المعني دائما؟..حكاية وعبرة قناة النهار 08 ديسمبر كمال رزيق :"نُصدّر لإفريقيا جودة رقم واحد في المنتوجات ..كيما إفريقيا كيما أوروبا نحن لا ننافق" قناة النهار 24 ديسمبر ملعب 19 ماي 1956 بحلته الجديدة جاهز لمباريات محليي الخضر والشان قناة النهار 12 ديسمبر أجواء ربيعية على هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية قناة النهار 12 ديسمبر الغموض يخيم على أسواق السيارات المستعملة في آخر أنفاس سنة 2022 قناة النهار 24 ديسمبر