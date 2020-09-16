900 مليون دولار استثمار ألمانيا من أجل لقاح كورونا

دعمت الحكومة الألمانية 3 شركات أدوية محلية، حيث قدمت لها ما يصل إلى 750 مليون أورو لدعم تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

كما وافقت الحكومة على تزويد شركتي “بيونتيك”، و” كيورفاك” بمبلغ 375 مليون و230 مليون أورو على التوالي، لتطوير لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي.

و من المتوقع اختتام المحادثات مع شركة ثالثة قريبا.

للعلم،تعمل الشركة على تطوير لقاح قائم على النواقل، حيث ينقل بروتين فيروس كورونا إلى الخلايا، لتحفيز الاستجابة المناعية للجسم.

ويأتي هذا بالإضافة إلى اتفاقيات توريد لقاحات أخرى مبرمة من خلال الاتحاد الأوروبي.