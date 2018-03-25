91 بالمائة من الألبسة والنسيج مستوردة

في ظل غياب إستراتيجية صناعية واضحة المعالم تتسم بالإستقرار، لم تنجح الجزائر في تلبية حاجيات السوق الجزائري.

حيث غزت الصناعة الأجنبية الأسواق الجزائرية في ظل غياب المحلية و91 بالمائة من الألبسة والنسيج تستورد.

والجزائر لازالت سوق للصين، تركيا وفرنسا في الألبسة والنسيج، فضلا عن العجز الواضح في الإستثماروغياب المنتوج المحلي.

وقال بعض التجار في قطاع الألبسة والنسيج، أن معظم ما يعرض في محلاتهم مستورد ويبقى المنتوج المحلي غير متوفرأي ضئيل.

وهكذا أصبحت السوق الوطنية فضاء تجاري لدى الدول الأخرى.