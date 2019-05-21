92 إتهاما بالقتل والإرهاب تطال منفذ مجزرة نيوزيلندا

وجهت الشرطة النيوزيلندية رسميا، اليوم الثلاثاء، 92 إتهاما بالقتل والإرهاب في حق منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلما حتفه.

وهذا حسب بيان لها بموجب البند 6-إيه من قانون النيوزيلندي لمكافحة الإرهاب 2002، وفق ما نشره موقع سكاي نيوز بالعربية.

وقالت الشرطة إنه إضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه تارنت 51 اتهاما بالقتل، و40 اتهاما بمحاولة القتل.

وأوضحت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب إتُخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين.

حيث حدد موعد مثوله المقبل أمام المحكمة في 14 جوان المقبل.

وكان المسلح بث المذبحة على فيسبوك مباشرة، في أسوأ هجوم بالرصاص في نيوزيلندا.

ويذكر أن تارنت يحتجز حاليا، في سجن تحت حراسة أمنية مشددة، أين يخضع لفحوص لتحديد مدى أهليته العقلية للخضوع للمحاكمة.