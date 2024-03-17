94 ألف هكتار.. 59 محطة و12 محيط فلاحي لربطه بمحطات التصفية

كشف نصر الدين ركروكي، المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، أنه تم تحديد 12 محيط فلاحي كمرحلة أولى لربطها بمحطات تصفية وتطهير المياه المستعملة خلال 2024. وتغطية العجز المسجل بنسبة كلية أو جزئية.

وقال ركروكي في تصريح “لـوأج”، أنه في إطار البرنامج الخاص الذي أقرته السلطات العمومية لإعادة إستعمال المياه المصفاة. تم تحديد 59 محطة تطهير لربطها بمحيطات السقي، منها 12 محيط فلاحي تم الشروع فيه كمرحة أولى.

وبالنسبة للمحيطات التي تم تصنيفها كمرحلة أولى في هذا البرنامج، يتعلق الأمر بمحيط الحميز بالعاصمة. ومتيجة الوسطى بالبليدة وهضبة سطيف والشلف الأوسط. بالإضافة كذلك إلى بوناموسة عنابة والطارف ومغنية في تلمسان ومينا في غليزان وهضبة الأصنام وغريب “البويرة” وبوشقوف “قالمة” وسيق “معسكر”.

وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المحيطات 94 ألف و617 هكتار، بكمية ماء نظرية موجهة لسقيها تقدر بـ 453 ألف و604 متر مكعب في اليوم.

ويشرف الديوان الوطني للسقي وصرف المياه حاليا على ربط 3 محيطات فلاحية بقيمة مالية إجمالية تتعدى 1 مليار دج. وهي محيط الحميز في العاصمة ومحيط مينا في غليزان ومحيط مغنية في تلمسان. حيث تم القيام بالإجراءات الإدارية والإعلان عن دفاتر الشروط.

وأكد ذات المسؤول أن تعميم استعمال المياه المطهرة في الفلاحة “أمر حتمي بالنظر للظروف المناخية الحالية خاصة في المحيطات الكبرى التابعة للديوان، حيث يمكن على المدى القصير تغطية 40 بالمائة من الاحتياجات الكاملة. لكن على المدى المتوسط والبعيد سيتم الاعتماد على المياه المعالجة بصفة كاملة”.