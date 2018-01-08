«94 مليار دينار لشراء أدوية للجزائريين في 2018»

المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات:

تنصيب خلية يوم الأربعاء لضمان متابعة توفر الأدوية

لا ندرة في أدوية مرضى السرطان.. ومشاكل في تسيير الطلبات فقط

أعلن المدير العام للصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حمو حافظ، عن تنصيب خلية متابعة، الأربعاء القادم، على مستوى الوزارة لضمان متابعة توفر الأدوية.

وأضاف المسؤول، أمس، أنه بالنسبة لسنة 2018، تعتزم وزارة الصحة في إطار لجنة التشاور عقد اجتماع، الأربعاء المقبل، قصد إنشاء خلية متابعة بهدف توفير الأدوية ومناقشة العراقيل التي تحول من دون توفر الأدوية بشكل منتظم.

وأكد أن لجنة التشاور تضم مجموع المتعاملين في الفرع الصيدلاني، على غرار النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية والاتحاد الوطني للمتعاملين في قطاع الصيدلة والنقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية والوكالة الوطنية للمنتوجات الصيدلانية وممثلي الموزعين، إضافة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات. وقال حافظ إن الوزارة تكفلت بشكل جدي بمسألة توفر الأدوية وبصفة دائمة، واعترف الدكتور حافظ بوجود طلبات متكررة بخصوص هذه المنتوجات، مرجعا الاضطرابات المسجلة في بعض الأحيان إلى توترات خارجية بخصوص الأدوية المستوردة، وأوضح أن تذبذب الأسعار على الصعيد الدولي يمنع المخابر من إعداد برامج استيراد على المدى الطويل.

وبخصوص مشكل الأدوية الخاصة بمرضى السرطان، أكد الدكتور حافظ توفر المواد الصيدلانية، مرجعا الاضطراب الذي ندد به المرضى إلى مشاكل في تسيير الطلبات التي لا تصل أو تصل بشكل متأخر. وأعلن الدكتور حافظ عن نفقات تقديرية من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات بقيمة 94 مليار دينار للسنة الجارية، مذكرا بارتفاع هذه النفقات من 75 مليار دينار في سنة 2015 إلى 88 مليار دينار في سنة 2017 .

من جهة أخرى، أوضح المتدخل أن فاتورة استيراد الأدوية متحكم فيها في حدود 1.7 إلى 1.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصيدلية المركزية تقوم بعملها على أكمل وجه، آخذة في الحسبان حاجيات المستشفيات للأدوية. كما طمأن أن هذه الصيدلية تعيد تنظيم نفسها بشكل منتظم، مشيرا إلى وجود مشروع مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة من أجل وضع برنامج معلوماتي يربط المستشفيات بمديريتها ومديري الصحة العمومية وبالوزارة الوصية، قصد اتخاذ القرارات في الوقت المناسب فيما يخص توفر الأدوية.