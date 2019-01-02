94 مليون سنتيم حج vip في 2019

وضعت بعض الوكالات السياحية سعرا للحج المميز “ vip ” الذي سيتلزم مرافقوها بتسديده والذي قدرته بـ94 مليون سنتيم للغرفة الثنائية و75 مليون للغرفة الرباعية.

وسيستفيد الحجاج حسب أصحاب الوكالات من خدمات مميزة عبر كل مراحل الحج سواء على مستوى الإقامة بالمدينة ومكة أو بمنى وعرفا.

وكشف محدثو “النهار أونلاين” عن اختيارهم لفنادق محترمة، رغم أن أسعارها شبه خيالية تصل إلى 55 و67 ألف ريال سعودي.

ولن تفصل الحاج الذي سيختار نظام vip حسب أصحاب الوكالات السياحية، سوى 500 متر أو أقل عن الحرم المكي.

وقد أجبر ديوان الحج والعمرة أصحاب الوكالات على تسديد حوالي 25 ألف ريال سعودي من جيوبهم لرفضه دفع كامل قيمة شقق vip المستأجرة.