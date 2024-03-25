94 % نسبة تقدم انجاز الطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيّار شرق-غرب

أسدى والي ولاية وهران، السعيد سعيود، تعليمات للمشرفين على مشروع انجاز الطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران والطريق السيّار شرق-غرب، بضرورة تسريع وتيرة الأشغال لتسليم المشروع وفق الرزنامة المحدّدة.

واستمع الوالي خلال ترأسه اجتماعا خُصّص لدراسة تقدّم مشروع انجاز الطريق الاجتنابي الرابط بين ميناء وهران. والطريق السيّار شرق-غرب، إلى عرض قدّمه المدير الجهوي للجزائرية للطرق السيّارة حول وضعية المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 94 % .

أين أسدى سعيود تعليمات لتسليم المشروع وفق الرزنامة المحدّدة، في أواخر شهر جوان من السنة الجارية.

جدير بالذكر، أن المشروع في شطره الأول، هو عبارة عن طريق سريع يربط ميناء وهران والطريق الدائري الجنوبي الأول. عند مفترق طرق كناستيل على مسافة 08 كلم، حيث يتضمن هذا الجزء عدة منشآت فنية كبرى، منها منشأة بحرية. جسر، نفقين، 04 جدران استنادية وتقاطعين للطريق السريع .

و يمتدّ إجمالا على مسافة 26 كلم، وتم رفع جميع العراقيل التي تحول دون استكمال الأشغال المتعلقة بالشطر الأول. بما في ذلك إعادة تقييم المشروع .

وأكّد والي وهران، على أهمية هذا المشروع الهام الذي سيُضفي ديناميكية إقتصادية بعاصمة غرب البلاد. كما سيُساهم في رفع الضغط، وإضفاء سيولة أكبر لحركة الشاحنات التي تقصد الميناء عبر الطريق القديم. والتخفيف من حدّة الازدحام المروري والتلوث الذي تخلقه يوميا 1800 شاحنة.

يُشار أن الإجتماع تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، المدير العام للجزائرية للطُرق السيّارة. المدير الجهوي للجزائرية للطرق السيّارة، الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية للمنشآت الفنية الكبرى. مدير شركة ماكيول التركية، وشركات المراقبة التقنية،مدير الأشغال العمومية.

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