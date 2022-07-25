94.51 بالمائة من حاملي البكالوريا قاموا بالتسجيلات الأولية

قام 326.406 طالب، أي ما نسبته 94.51 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا بالتسجيلات الأولية عبر البوابة الالكترونية لوزارة التعليم العالي. والبحث العلمي المخصصة لهذا الغرض, حسب ما علم اليوم الاثنين لدى الوزارة.

كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن القطاع، أنه من مجموع 345.382 ناجح في شهادة البكالوريا، قام 326.406 طالب بتسجيلاتهم الأولية. مبرزا أن هذه النسبة سترتفع عقب انتهاء المدة المحددة لتأكيد التسجيلات الأولية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضحت أن عملية التسجيل الأولي تتم من خلال ملء بطاقة الرغبات عبر. مشيرة إلى ضرورة ملء بطاقة الرغبات كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب المسموح للطالب الترشح فيها.

في حين، أضافت أن التسجيل في بطاقة الرغبات يتم وفق ترتيب تنازلي لـ6 اختيارات على الأقل إلى 10 على الأكثر. مع تحديد على الأقل مسارين من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

أما عن نتائج التوجيهات, فإنها توضع عبر الخط يوم 3 أوت القادم مساء. لتبدأ بعدها (من 4 إلى 8 أوت 2022) المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.

كما وجب تأكيد التسجيلات الأولية عبر الخط من 25 إلى 26 جويلية. مع إمكانية تغيير بطاقة الرغبات السابقة. لافتة إلى أنه في هذه الحالة، تؤخذ بعين الإعتبار بطاقة الرغبات الثانية في توجيه الطالب.

أما عن نتائج التوجيهات، فإنها توضع عبر الخط يوم 03 أوت القادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 الى 8 اوت المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.