943 منصب مالي لتوظيف ضباط وأعوان السجون في 15 ولاية

بينهم 33 منصبا خاصا بالنساء فقط

إيداع الملفات سيكون على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون

أعلنت وزارة العدل، ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن فتح مسابقة توظيف لفائدة مؤسساتها العقابية الواقعة على مستوى 15 ولاية لفائدة 976 عون وضابط إعادة تربية.

وحسب إعلان المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن عدد المناصب المالية المفتوحة للضباط للتوظيف في سلك إعادة التربية بمختلف مؤسسات إعادة التربية، قد بلغ 38 منصبا، على أن يكون التعيين مفتوحا في كل من ولاية الأغواط وبشار وإليزي وتمنراست وغرداية، أين ستكون المسابقة على أساس الاختبارات شريطة أن يحوز المترشح على شهادة ليسانس في التعليم العالي في تخصص العلوم الإدارية والمالية والعلوم الاقتصادية والعلوم القانونية وعلوم الاقصاد والمناجمانت وعلم الإجرام أو شهادة أخرى تعادلها، فضلا أن تكون له الجنسية الجزائرية على الأقل منذ 5 سنوات، ويكون مؤديا للخدمة الوطنية وسلامة البصر والبنية الفيزيولوجية السليمة، وأن لا يتعدى السن 30 عند تاريخ إجراء المسابقة.

كما فتحت المديرية العامة للسجون وإعادة الإدماج 195 منصب مالي لرتبة رقيب إعادة تربية من خلال مسابقة على أساس الاختبار شريطة اكتساب المترشح لشهادة البكالوريا أو ما يعادلها، على أن يكون مكان التعيين في المنصب بكل من ولاية الشلف والأغواط وبجاية وبشار وتمنراست وتبسة، بالإضافة إلى تلمسان وسطيف وتيارت وغرداية وغليزان.

كما تم فتح 743 منصب لرتبة عون إعادة تربية، منها 33 منصبا خاصا بالنساء، وهذا على مستوى كل من ولاية الأغواط وأم بواقي وبجاية وبشار وتمنراست وتبسة، بالإضافة إلى سطيف وإليزي والوادي وعين الدفلى وغرداية وغليزان.

وستتم عملية إيداع الملفات على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون الكائن مقرها بالأبيار في الجزائر العاصمة، خلال 15 يوم من تاريخ نشر بيان التوظيف بمختلف الصحف الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن كل المترشحين المقبولين من خلال المسابقة سيخضعون إلى فترة تكوين خاصة تنظمها المديرية العامة لإدارة السجون، فضلا عن نجاحه في الفحص الطبي والنفساني التي تنظمه ذات المديرية.