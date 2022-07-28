95.72 بالمائة من حاملي البكالوريا الجدد أكدوا تسجيلاتهم الأولية

بلغت نسبة الطلبة الذين أكدوا تسجيلاتهم الأولية عبر الخط للالتحاق بمختلف الشعب والتخصصات الجامعية 95.72 بالمائة. من مجموع المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا “دورة جوان 2022”.

بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد بلغ مجموع الذين أكدوا تسجيلاتهم الجامعية الأولية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض 330.593 طالبا. ما يمثل نسبة 95.72 بالمائة من إجمالي المتحصلين الجدد على شهادة البكالوريا والبالغ عددهم 345.382.

وبانتهاء فترة تأكيد التسجيلات الأولية عبر الخط من 25 إلى 26 جويلية الجاري والتي أتاحت للراغبين إمكانية تغيير بطاقة الرغبات السابقة. جرى الشروع، أمس الأربعاء، في عملية معالجة الرغبات المعبر عنها. على أن يتم الإعلان عن نتائج التوجيهات بعد أسبوع من الآن, أي في الثالث من أوت الداخل.

أما فيما يخص حاملي شهادة البكالوريا الذين لم يتحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم. فسيكون بإمكانهم ملء بطاقة أخرى للرغبات في الفترة ما بين 4 إلى 6 أوت الداخل، تكون حسب ترتيب تنازلي. على أن تحتوي هذه البطاقة على ستة اختيارات من ضمنها اثنين وجوبا في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي. وهي العملية التي سيتم الإعلان عن نتائجها بتاريخ 11 من الشهر نفسه مساء.

وبعد عملية الاطلاع على توجيه الطالب الجديد، يتوجب على هذا الأخير تأكيد التسجيل النهائي عبر الرابط https://progres.mesrs.dz/webetu وذلك من 05 إلى 08 سبتمبر 2022 على أن يتم إيداع النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا لاحقا على مستوى مؤسسة التوجيه.

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