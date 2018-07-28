9500 مليار للقضاء على «السيركيلاسيون» بالعاصمة

30 مشروعا لتهيئة المدينة ينتظر الميزانية لإطلاقه

كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، عن تخصيص مبلغ 9500 مليار سنتيم خلال العشر سنوات الأخيرة من أجل فك الازدحام عن العاصمة وتهيئة ساحلها.

أوضح زعلان، أول أمس، خلال لقاء صحافي نظمع عقب زيارة العمل التي قام بها على مستوى العديد من مشاريع المنشآت القاعدية للعاصمة، أن ولاية الجزائر استفادت خلال العشر سنوات الأخيرة من 95 مليار دج من أجل توسعة الطرقات وتهيئة السواحل.

وأكد الوزير أن هذا المبلغ لا يدرج المشاريع الكبرى والمنشئات القاعدية التي أنجزها قطاعه،مشيرا إلى أن هذه الإنجازات مكنت من تجنب ازدحام شديد في العاصمة.

وتطرق الوزير أيضا إلى أن حوالي ثلاثين مشروعا تم استكمال دراسته، وهو في انتظار الإنجاز لأسباب مالية، حيث قال «لدينا ثلاثون مشروعا في إطار مخطط العاصمة في أفاق 2035، وقد تم استكمال الدراسة، وستمر إلى مرحلة الإنجاز فور توفر التمويل».

وحسب الوزير، فإن المخطط الاستراتيجي للعاصمة يضم 48 مشروعا جاري الإنجاز بالتنسيق مع ولاية الجزائر بخصوصها، منها سبعة مشاريع تم استكمالها ودخلت حيز الخدمة.

وبخصوص مشروع تدشين الطريق السريع الرابط بين الطريق الاجتنابي الجنوبي للمطار بالطريق الاجتنابي الثاني للجزائر العاصمة، مع تجنب المرور على الكاليتوس والشراربة، وأشار الوزير إلى أنه مشروع هيكلي بطول 8 كلم، وأضاف أن المشروع دام ثلاث سنوات بسبب عراقيل مختلفة متعلقة خاصة بالعقار الفلاحي والمنازعات والخطوط الكهربائية عالية الضغط.

كما انتقل الوزير إلى بلدية زرالدة لتدشين مشروع تهيئة ساحل شاطئ النخيل، مع حماية الضفة البحرية، ويتمثل المشروع الذي تبلغ تكلفته 850 مليون دينار في تهيئة وحماية الضفة على طول 20 كلم وتهيئة الميناء.

كما يضم المشروع، التعبئة الاصطناعية بالرمل على مسافة 20 مترا، وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن مشروع تهيئة السواحل قد بدأ منذ ستة سنوات من أجل جعل الساحل وجهة سياحية لزوار الجزائر العاصمة.