98 بالمائة نسبة الإستجابة للإضراب الوطني للصيادلة بالوادي

عرف الإضراب الوطني للصيادلة بولاية الوادي إستجابة واسعة من قبل الصيادلة الخواص، أين وصلت نسبة الإضراب إلى 98 بالمائة

حسب تصريح نقيب الصيادلة، أين لم تفتح الصيدليات من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف النهار، فيما تم تحديد صيدليات قريبة

من المؤسسات الإستشفائية للعمل في الحالات الطارئة،وأرجع ذات المصدر نسبة الإستجابة الواسعة إلى عموم الضرر على جميع الصيدليات بولاية الوادي

والتي أصبحت تتفادى بيع الأدوية الخاصة بمرضى الأعصاب نهائيا، وبعضهم يرفض حتى تخزينها، كونها تؤدي في الغالب إلى تعرض الصيدلية إلى السرقة،

والإعتداء من قبل سواء مرضى حقيقين، تقدموا دون وثائق توثق إستفادتهم من هذا الدواء أو منحرفين يريدون أخذه بالقوة .