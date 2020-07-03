98 فضيحة أخلاقية تهز الرياضة الفرنسية.. واستجواب 180 شخصا

فتحت وزارة الرياضة الفرنسية تحقيقات مع 180 شخصا بسبب الإعتداءات الجنسية التي شهدتها الرياضة الفرنسية.

وأكدت وزيرة الرياضة الفرنسية”روكسا ماراسينيانو”، أن الاتهامات تشمل نحو 40 من الاتحادات الرياضية في فرنسا، علما بأن 98 من الضحايا الذين تم الاعتداء عليهم هم في ما دون 18 من العمر و 78 بالمئة منهم من الإناث المراهقات .

وقد أفادت مارسينيانو والتي أطلقت في فيفري السابق مؤتمرا وطنيا من أجل الوقاية من الاعتداءات الجنسية التي تحدث في الوسط الرياضي، ومما أدى إلى توقيف ما يقارب 16 شخصا حتى اللحظة وهم من الأشخاص الذين كانوا متواجدين في تلك اللحظة، وذلك في سياق 90 من شكاوى قانونية مقدمه من الاتهامات .

والسبب الرئيسي للقضية يعود إلى كتاب نشر في العام المضي للكاتبة سارة أبيتبول، وهي بطلة فرنسا لمدة 10 مرات في التزحلق على الجليد, وقالت بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل مدربها السابق جيل بيير في سن الـ 15 والـ 17 .

حيث أدت القضية إلى استقالة بعض المسؤولين في اتحاد التزحلق، مما مهّد الطريق أمام اتهامات أخرى بالتعدي الجنسي وذلك في مختلف المنافسات الرياضية الفرنسية.