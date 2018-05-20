984 دعوى قضائية ضد المتحايلين للإستفادة من سكنات “سوسيال” بالعاصمة

رفعت مصالح ولاية الجزائر 984 دعوى قضائية ضد مستفيدين من سكنات إجتماعية إستفادوا من غير وجه حق.

وحسب التحقيقات التي أجريت على المستفيدين منذ بداية عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة في جوان 2014 إلى غاية 2017.

والتي استفادت من خلالها حوالي 42 ألف عائلة من سكنات عمومية إيجارية.

وتتمحور هذه المتابعات القضائية حول التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزوّر و إخفاء معلومات من أجل تضليل الادارة.

وعدم الإقامة بالحي المعني بعملية الاسكان والمتاجرة في البيوت القصديرية.

وقد صدرت أحكاما قضائية بشأن 597 حالة تتعلق بتهمة “التصريح الكاذب”، حيث تم الحكم على 280 شخص.

بأحكام تتراوح ما بين 18 و24 شهرا حبسا نافذا و غرامة مالية ما بين20 ألف و 500 ألف كتعويض للولاية.

فيما حكم على 224 شخص آخر بالحبس غير النافذ يتراوح ما بين شهرين وستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار.

فيما استفاد 93 شخصا من البراءة.