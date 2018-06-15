99 بالمائة نسبة استجابة التجار لنظام مداومة خلال أول يوم العيد

أعلنت مديرية التجارة لولاية الجزائر، أن نسبة استجابة التجار لنظام مداومة يومي عيد الفطر عبر الـ 13 مقاطعة إدارية للعاصمة، بلغ 99 بالمائة.

واستجاب التجار المعنيين بنظام المداومة بنسبة وصلت إلى غاية منتصف نهار هذا اليوم إلى 99.93 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة الامتناع عن العمل بقرار المديرية الولائية ضئيلة جدا 0.7 بالمائة

وسجل أعوان المراقبة و قمع الغش التابعين للمديرية 3 مخالفات، 2 منهم في حق محلين للمواد الغذائية و بائع للخضر و الفواكه بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.

ويكون التجار المعنيين بالمداومة قد اعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة حيث وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة و يقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق

يذكر، أن مصالح التجارة بالعاصمة أعلنت عن تسخير 4594 متعامل اقتصادي و تاجر من إجمالي 8779 المسجلين بالولاية لضمان مداومة يومي العيد.