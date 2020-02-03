99 سنة حبس لمغني “راب” أمريكي إستأجر محترفًا لقتل أمه

حُكم بالسجن لمدة 99 سنة على “مغني الراب” الأمريكي، كومان ويلسون، وذلك بعد إدانته بقتل والدته.

وأصدر القاضي في مقاطعة شيكاغو، كوك ستانلي ساكس، حكما بسجن مغني الراب، الذي يعرف أيضًا بإسم “يونغ كيو سي”، 99 عام.

كما قضى بسجن القاتل المأجور يوجين سبنسر لمدة 100 عام بتهمة قتل يولاندا هولمز، والدة كومان، في العام 2012.

وبعد إصدار الحكم على ويلسون، سئل عما إذا كان لديه أي شيء يقوله قبل أن يصدر ساكس قراره النهائي، فقال: “أريد فقط أن أقول، ألّا أحد أحب أمي أكثر مني.. لقد كانت كل ما أملك.. هذا كل ما في الأمر”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتعليقًا على الحكم، قال أقارب كومان إنّ قتل هولمز والتهم الموجهة إلى إبنها، بعدما يقرب من عام قد “مزّق” العائلة المتماسكة.