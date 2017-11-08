«99 % من الحرائق والحوادث في المصانع سببها شرارة كهربائية»

قال بأن تكوين العمال في الأمن الصناعي سيحدّ من الخسائر.. مدير الوقاية بالحماية المدنية:

كشفت التقارير الميدانية التي أعدتها مصالح الحماية المدنية خلال تدخلاتها الميدانية، أن حوادث الحرائق والكوارث التي تمس الوحدات الإنتاجية والورشات والمصانع، 99 من المئة منها ناتج عن سوء استغلال المواد والتجهيزات الكهربائية، وسوء تنصيب الشبكة الكهربائية في هذه المصانع.

وفي هذا السياق، قال العقيد نشاب فريد مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية على هامش الملتقى الجزائر والفرنسي للأمن الصناعي، إن الإحصائيات التي تحوز عليها مصالحه تؤكد بأن 99 من المئة من الحوادث بالوحدات الصناعية تعود لـ«الشرارة الكهربائية» الناتجة عن سوء استغلال هذه التجهيزات وعدم تكوين العمال في هذا السياق، مؤكدا بأن التكوين في مجال الأمن الصناعي سيساهم في تخفيف خسائر الكوارث على مستوى هذه الوحدات.

ومن جهة أخرى، أدلى مدير الوقاية بالحماية المدنية في حديثه إلى “النهار” بأن وزير الداخلية نور الدين بدوي والمدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري، قد أعطيا تعليمات صارمة من أجل مرافقة المصنعين الجدد في المناطق الصناعية التي أعلنت الحكومة مؤخرا عن إنشائها، وهذا من أجل تأمينها.

وأكد ذات المتحدث بأن مصالح الحماية المدنية سترافق المصنعين بداية من عملية بناء مصانعهم إلى غاية إنهائها، وهذا تفاديا لرفض ملفاتهم واعتماداتهم على مستوى الولايات بسبب عدم احترامهم لمعايير الأمن والسلامة المعمول بها، والتي يتم اشتراطها لقبول ملفات الاستثمار على مستوى المصالح الولائية.

وفي سياق متصل، دعا ذات المسؤول إلى ضرورة تكوين العمال في مجال الأمن الصناعي لتحديد الخسائر في حال إذا ما تم وقوع أي حادث على مستوى هذه الوحدات، مؤكدا بأن تكوين العمال في هذا المجال من شأنه أن ينقص من الخسائر بـ70 من المئة، يساهم في سرعة التدخل والتحكم في الحادث.