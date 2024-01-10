الجريدة الرسمية: إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي المطبق على لحوم الدواجن والأغنام المستوردة

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 84 صدور قرار وزاري يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.

ووفقا لذات القرار المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1445الموافق 19 يعدل القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 2023، جمادى الأولى عام 1445الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها.

وبموجب هذا القرار تم إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي المطبق على لحوم الأغنام والدواجن المستوردة. حيث تم إلغاء 18 بندا تعريفيا يخص أنواعا من اللحوم الحمراء والبيضاء .

وجاء في هذا التعديل إلغاء 4 منتجات من فئة لحوم الأغنام الطازجة، المبردة أوالمجمدة، بالإضافة إلى 14 منتجا من فئة لحوم الدجاج الطازجة، المبردة والمجمدة.

هذا وتبقى القائمة السلع المعنية بالرسم الإضافي المؤقت الوقائي لا تتضمن لحوم البقر سارية المفعول.

كما تعدل قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها، المذكورة في الملحق بالقرار المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 المــوافق 26 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وفقًا للقائمة الملحقة بهذا القرار

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