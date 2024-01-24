المصادقة على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لموظفي التعليم العالي

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المتعلقة بالموظفين الذين ينتسبون لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد ثمن الرئيس مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين وللديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها.

وترأس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي.

بالإضافة الى متابعة مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية ” كوتاما” بجيجل وكذا سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024.