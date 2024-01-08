بعد ضبط قرابة 58 قنطارا من الفاصولياء والحمص.. ايداع متهم الحبس المؤقت في قضية مضاربة بسطيف

اصدرت محكمة سطيف، اليوم الإثنين، حكما بإيداع متهم رهن الحبس المؤقت في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع.

وحسب بيان المحكمة، فعملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الرأي العام، انه في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع. تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص ضبط مصالح الأمن الوطني لمخزن غير مصرح به يحتوي على كميات من البقول الجافة.

والتي تتمثل في مادة الفاصولياء بكمية تقارب 31 قنطار ومادة الحمص بكمية تقارب 27 قنطار.

وبتاريخ اليوم الموافق لـ 2024/01/08 تم تقديم المدعو (ب.أ) أمام النيابة وإحالته للمحاكمة وفقا إجراءات المثول الفوري بجنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المواد: 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة.

فيما تم تأجيل القضية من طرف قاضي الحكم لجلسة 2024/01/11، مع الأمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.