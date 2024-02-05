حجز مليون ونصف من الاقراص المهلوسة بوهران.. تمنراست والوادي

اطاحت الوحدات العملياتية للأمن الوطني الضربات القاسمة للشبكات الإجرامية بـ 17 شخصا ينشطون في المتاجرة بالمؤثرات العقلية على مستوى ولايات تمنراست، وهران والوادي أين تم حجز 1 مليون و416 ألف قرص مهلوس من مختلف الأنواع، إلى جانب حجز 8 مركبات.

العملية الأولى نفذتها فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية تمنراست مكنت من ضبط 683000 كبسولة بريغابالين او ما يعرف بالصاروخ وتوقيف 3 أشخاص وحجز 04 مركبات.

اما العملية الثانية فكانت من تنفيذ الأمن الحضري الـ 21 بوهران تم حجز خلالها 572714 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع مع توقيف 11 شخصا.

فيما أسفرت العملية الثالثة التي نفذتها المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS) عن ضبط 160350 كبسولة من نوع بريغابالين وتوقيف 03 أشخاص، ينحدرون من ولاية الوادي مع حجز 4 مركبات سياحية.