قالمة.. الدرك يوقف متهمَين بسرقة 820 متر من كوابل الشبكة الكهربائية

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الخزارة ولاية قالمة، من توقيف شخصين (30 و40سنة) متهمين بسرقة كوابل نحاسية وتخريب الشبكة الكهربائية.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فإن العملية تمت على إثر مكالمة هاتفية تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخزارة من أحد المواطنين القاطنين بشتى قصر لعطش، مفاده تعرض أحد الأعمدة الكهربائية للتخريب.

وأضاف المصدر، أنه بعد تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان ومعاينته، تبين أنه تم سرقة كوابل كهربائية يبلغ طولها حوالي 820 متر من سلك نحاسي بقطر 27 ملم.

وبعد تنشيط عنصر الإستعلام والبحث والتحري تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.