قاما بالنصب على فتاة أرادت شراء هاتف نقال.. أمن مستغانم يطيح بمحتالين عبر “انستغرام”

أطاحت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، بشخصين يقومان بالنصب والإحتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام عن طريق إختراق حسابتهم البريدية الجارية.

وتتراوح أعمارهما بين 25 و 29 سنة، أحدهما مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

وتمت معالجة القضية، من قبل الفرقة على إثر شكوى تقدمت بها الضحية بخصوص تعرضها الى النصب والاحتيال عبر موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام.

وذلك من خلال إيهامها ببيع هاتف نقال بسعر مغري،حيث قامت الضحية بالاتفاق على دفع مبلغ مالي مقدربـ 9 ملايين سنتيم والنصف لصالح صاحب حساب الانستغرام من أجل شراء هاتف نقال ذكي.

وطلب هذا الاخير منها أن ترسل له معلوماتها الشخصية ورقمها الهاتفي وطلب منها لاحقا الرقم السري الذي تلقته عبر رسالة sms فوافقت على طلبه.

لتصلها رسالة قصيرة بخصوص إجراء عملية سحب الأموال من حسابها البريدي الجاري عبر تطبيقة بريدي موب الموصول برقمها الهاتفي.

وحاولت الضحية الولوج إلى حسابها البريدي الجاري عبر ذات التطبيقة، لتجد نفسها ضحية نصب عن طريق قرصنة حسابها، وتحويل المبلغ المالي إلى حساب المشتبه فيه وعند محاولة الاتصال بهذا الأخير اكتشفت أنه قام بحذف حسابها على تطبيق أنستغرام.

التحريات الالكترونية التي باشرتها العناصر المحققة بفرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشريكه والمنحدرين من إحدى ولايات الجنوب الشرقي أحدها مسبوق قضائيا في قضية مماثلة.