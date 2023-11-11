أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري

كشف الناطق العسكري باسم المقاومة الإسلامية “أبو عبيدة”، اليوم السبت، عن تدمير 25 آلية عسكرية في أخر 48 ساعة ليرتفع العدد الكلي للآليات الصهيونية المدمرة كليا او جزئيا الى 160.

وأوضح ابو عبيدة، أن الدبابات الصهيونية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

مشيرا الى ان جنود المقاومة، يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات ودبابات جيش الإحتلال.

وتابع ابو عبيدة، أن ما يحدث في غزة على الأرض هو أن الآلة العسكرية الصهيونية تدك كل يقابلها، مشيرا الى أن قصف المستشفيات وقتل المدنيين والأطفال هو الإنجاز الوحيد لجيش الاحتلال.