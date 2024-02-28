أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى قرابة 30 ألفا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 29954 شهيدا و70325 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وحسب بيان الوزارة، فإن جيش الإحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيداً و110 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضاف ذات المصدر، ان عدداً من الضحايا، لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

كما تضررت تضررت 360.000 وحدة سكنية في القطاع وخرجت 100 مؤسسة تعليمية عن الخدمة، فيما لن يستطيع 608 آلاف طالب من الالتحاق بالتعليم.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، إنّ 90% من الأطفال و 95% من النساء الحوامل والمرضعات يواجهون فقرا غذائيا حادا.

فيما 90% من الأطفال مصابون بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية.

وبالتوازي مع هذه الارقام المرعبة، أفاد مدير مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، بخروج المستشفى عن الخدمة ابتداء من اليوم الأربعاء، بسبب نفاد الوقود.