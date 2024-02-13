اختناق 5 أشخاص من عائلة واحدة بغاز المدينة بحي المخفي بالبليدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، من اجل حادث اختناق 5 أشخاص بالغاز بحي المخفي ببلدية البليدة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا45د، من أجل حادث إختناق بغاز المدينة داخل المنزل بحي المخفي بلدية ودائرة البليدة.

وخلف الحادث اختناق 5 أشخاص من عائلة واحدة ( أم واربعة أطفال)لهم صعوبة في التنفس.

والذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و45 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى ابراهيم تريشين.