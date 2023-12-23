أغلبهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين الى 20258

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على غزة إلى 20258 شهيداً و53688 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وكشف ذات المصدر، عن استشهاد 201 على الأقل وإصابة 368 آخرين في غزة خلال آخر 24 ساعة.

هذا وأكد الإعلام الحكومي في غزةـ أن قوات الاحتلال نفذت عمليات إعدام ميداني لعدد 137 مدنيا في محافظتي غزة والشمال.

وأضاف ان الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة راح ضحيتها 27258 شهيدا ومفقودا.

وأشار الإعلام الحكومي، أن الإعدام الميداني الذي نفذه جيش الاحتلال بحق عشرات المدنيين جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.