 الاحتلال الصهيوني يغتال الأسير “ثائر سميح أبو عصب” في سجن النقب الصحراوي

كشفت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم، عن اغتيال الاحتلال الصهيوني للأسير ثائر سميح أبو عصب البالغ من العمر 38 عامًا من محافظة قلقيلية، في سجن النقب الصحراوي.

وأضافت نفس الهيئة، ان الأسير الشهيد ثائر سميح أبو عصب معتقل منذ عام 2005 ومحكوم عليه بالسّجن 25 عامًا.

كما ان هذا الأخير ، هو الشهيد السادس الذي يغتاله الاحتلال في سجونه بعد 7 أكتوبر.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، على أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّ أسرانا وعن سبق إصرار.