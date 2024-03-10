الجلفة.. حجز قرابة 20 كغ من الكيف المعالج وتوقيف 11 شخصا

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بـالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بـأمن ولاية الجلفة، نهاية الأسبوع المنصرم، من الإطاحة بشبكة إجرامية لبيع وترويج المخدرات.

وتعود حيثيات القضية، حسب بيان خلية الإتصال لأمن ولاية الجلفة، تعود إلى الاستغلال الأمثل لمعلومات حول نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم ببيع وتخزين المخدرات على مستوى إقليم الولاية.

وبعد وضع خطة أمنية وتكثيف الأبحاث والتحريات، تمكن عناصر الفرقة من توقيف 11 شخصا مشتبه فيه، تتراوح أعمارهم مابين العقد الثالث والسادس.

مع ضبط وحجز كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) قدرت بـ19 كلغ و706 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات المتاجرة بالممنوعات، هويات مزورة يستعملها أفراد الشبكة لتضليل مصالح الأمن، أجهزة إعلام آلي وهواتف نقالة.

وفي ذات السياق، تم حجز 10 مركبات كان يستغلها أفراد الشبكة لترويج نشاطهم الإجرامي، حيث تبين بعد التحقيق أن الملفات القاعدية لهذه المركبات مزورة، و قد تم تقديم المشتبه فيهم، أول أمس أمام النيابة المختصة إقليميا.