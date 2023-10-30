الجهاز الأمني لحركة المقاومة: كنا نتوقع مسبقا أن يختار جيش الاحتلال منطقة نتساريم لدخول القطاع

علق الجهاز الأمني لحركة المقاومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، على وصول دبابات جيش الاحتلال إلى منطقة نتساريم داخل قطاع غزة.

وأوضح الجهاز الأمني للمقاومة الفلسيطينية ، أن العدو الصهيوني يحاول منع الإمداد عن شمال غزة لكنه لا يعلم ماذا ينتظره.

كما أن المقاومة كانت تتوقع مسبقا أن يختار جيش الاحتلال منطقة نتساريم لدخول القطاع.

وكشف ذات الجهاز الامني، ان منطقة نتساريم كانت على الدوام هي الخاصرة الأضعف في قطاع غزة لأنها شبه خالية من السكان والمباني.موضحا الى ان جيش الإحتلال يحاول أن يطبق الكماشة على مدينة غزة وشمالها من 4 جهات.

وأشار ذات المصدر، الى ان جيش الإحتلال لا يعلم أنه يسير بكل ثقة وغرور نحو مسار استدراجه.