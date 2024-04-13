الحرس الثوري الإيراني يحذر الولايات المتحدة  الأمريكية

حذر الحرس الثوري الإيراني في بيان له، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية من أن أي مشاركة في استهداف مصالح إيران سيقابل برد حاسم.

وأضاف ذات البيان، ان الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن أعمال الكيان الصهيوني وعليها تحمل العواقب في حال عدم ضبطه.

وشدد الحرس الثوري الإيراني، أن اي تهديد أمريكي وصهيوني ضدهم انطلاقا من أي دولة سيقابل برد مناسب ومماثل في مصدره، كما أكد على سياسة حسن الجوار مع دول الجوار ودول المنطقة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، امس السبت، عن تنفيذ عملية بعشرات الطائرات المسيرة والصواريخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.