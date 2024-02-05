الفريق أول شنقريحة يزور كلية القيادة والأركان السعودية وجناحي روسيا والصين بمعرض الدفاع العالمي

يواصل الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، حيث قام، اليوم، بزيارة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية.

وحسب التلفزيون العمومي، فلقد، استقبل الفريق أول شنقريحة، بمدخل الكلية من قبل اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي قائد الكلية.

كما قام بمتابعة عرضا مفصلا حول نظام تكوين الضباط الدارسين، وكذا الدورات التأهيلية لكلية القيادة والاركان للقوات المسلحة السعودية.

وتوقف الفريق أول شنقريحة، بمعرض الدفاع العالمي بجناح الشركات الروسية المتخصصة في صناعات الفضاء ومنظومات الأسلحة المضادة للمدرعات.

كما اطلع أيضا في الجناح الصيني على اخر التقنيات في صناعة الطائرات المسيرة والسفن الحربية.

وشرع الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون.

وذلك لحضور فعاليات الطبعة الثانية للمعرض العالمي للدفاع بالرياض من 4 إلى 08 فيفري 2024.