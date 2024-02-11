المغير.. ضبط 8 كغ من الذهب الخام موجه للمتاجرة بطريقة غير مشروعة

تمكنت شرطة المغير ممثلة في أمن دائرة جامعة، من حجز 8 كغ الذهب وخام الذهب موجهة للمتاجرة بطريقة غير مشروعة، قادمة من ولايات الجنوب الجزائري باتجاه إحدى ولايات الشرق.

أين تم توقيف شخص، وحجز الشاحنة المستعملة في نقل هذه الكمية.

وعثر على كميات من المعدن الأصفر الخام في شكل سبائك وأحجار من مختلف الأحجام والأوزان أشتبه أنها من الذهب.

وكمية قليلة أشتبه أنها من الفضة، بوزن إجمالي قدره 8 كلغ ملفوفة بأكياس بلاستيكية ومخبأة بإحكام داخل إحدى ركائز الشاحنة للتمويه، كانت موجهة للمتاجرة بطريقة غير قانونية.

وبعد إخضاع كمية المعادن المحجوزة على الخبرة تبين أنها فعلا من معدن الذهب والفضة.

الضبطية القضائية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة، أنجزت ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه عن جنحة الحيازة والبيع للذهب والفضة بدون دمغة.

وجنحة تبييض الأموال باكتساب ممتلكات وحيازتها واستخدامها مع علم الشخص بأنها عائدات إجرامية في إطار جماعة منظمة، جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج باستيراد المعادن النفيسة دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ليتم بموجب هذا الملف إحالة المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة .