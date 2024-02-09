المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف دبابة “ميركافا” ومواقع وتجهيزات تجسسية صهيونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها، اليوم الجمعة، ‏موقع “زبدين” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

بالإضافة الى موقعي “‏المالكية” و”‏بيّاض بليدا”، بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابات مباشرة في كليهما.

وحسب بيان “حزب الله”، فلقد استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في محيط موقع “الرمتا” في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وفي محيط موقع “المالكية”، بالأسلحة الملائمة، وحققت إصابات مباشرة أيضا.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، أيضا، استهداف مجاهديه دبابة “ميركافا” في موقع “البغدادي”، الأمر الذي أدى إلى إصابتها وتدميرها.

وجاءت هذه العمليات حسب بيانات “حزب الله”، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته.

وتتواصل الاعتداءات الصهيونية على القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، بحيث استهدف القصف المدفعي لجيش الإحتلال أطراف عيترون ووادي السلوقي.