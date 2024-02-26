بـ60 صاروخا.. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن قصف مقر فرقة “الجولان”

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان،اليوم الاثنين، قصف مقر قيادة فرقة الجولان التابعة للجيش الصهيوني بعشرات الصواريخ.

وذلك ردا على استهداف طيران جيش الاحتلال مواقع تابعة له في بعلبك شرقي لبنان.

وحسب بيان “حزب الله”، فلقد تم استهداف مقر قيادة فرقة الجولان في نفح بـ60 صاروخ كاتيوشا ردا على قصف الاحتلال الذي استهدف بعلبك في البقاع وأسفر عن مقتل عنصرين من الحزب.

وكان عضو كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، قد توعد بالرد على القصف الصهيوني بعلبك وأماكن أخرى في لبنان.

وأعلن حزب الله، صبيحة اليوم، ان وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، أسقطت طائرة مسيرة صهيونية من نوع “هرمز 450” بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان.