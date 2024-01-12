المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعات ومواقع مختلفة لجنود الإحتلال
بقلم ط.خير الدين
قامت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، بتنفيذ سلسلة عمليات عسكرية في اتجاه أهداف صهيونية على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلّة.
وأعلن حزب الله، استهداف تجمعات لجنود الكيان الصهيوني في محيط موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.
كما تم استهداف مواقع المالكية، حانيتا والعاصي بالأسلحة المناسبة وأصيب إصابة مباشرة.
وفي بيان اخر، اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المنارة بالأسلحة المناسبة وأصيب اصابة مباشرة.
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