ومنذ اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تعرض الجيش الأميركي لأكثر من 100 هجوم الأقل في العراق وسوريا كانت معظمها بصواريخ وطائرات مسيرة هجومية.
المقاومة العراقية تعلن استهداف قاعدة “الشدادي” الأمريكية بسوريا
بقلم ط.خير الدين
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهداف قاعدة القوات الأمريكية “الشدادي ” في سوريا برشقة صاروخية.
وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:
”استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا، برشقة صاروخية ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو”
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