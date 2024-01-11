أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الخميس، استهداف قاعدة القوات الأمريكية “الشدادي ” في سوريا برشقة صاروخية.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق:

”استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا، برشقة صاروخية ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو”