المقاومة تعلن تسليمها 13 محتجزا صهيونيا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر
اعلنت كتائب القسام، قبل قليل، عن تسليمها 13 محتجزا صهيونيا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر.
وجاء في بيان كتائب القسام:
“في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيليا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية”.
وأعلنت كتائب القسام، في بيان لها، اليوم السبت، تأخير طلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق.
والمتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها.
وجاء في بيان المقاومة:
“كتائب القسام تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، ولعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها”
وكان من المقرر أن تستأنف، اليوم، عملية الإفراج عن الأسرى التي بدأت البارحة، حيث كان من المنتظر أن يفرج الاحتلال عن 42 أسيرا من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن 14 أسيرا صهيونيا.