المقاومة تعلن تسليمها 13 محتجزا صهيونيا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر

اعلنت كتائب القسام، قبل قليل، عن تسليمها 13 محتجزا صهيونيا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية للصليب الأحمر.

وجاء في بيان كتائب القسام:

“في إطار التهدئة الإنسانية سلّمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيليا و4 من حملة الجنسيات الأجنبية”.

وأعلنت كتائب القسام، في بيان لها، اليوم السبت، تأخير طلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق.