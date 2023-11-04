المقاومة تنشر مشاهد جديدة لهجمات بالقذائف والأسلحة الرشاشة ضد آليات وجنود الاحتلال

نشرت المقاومة الإسلامية، اليوم السبت، مشاهد جديدة لهجمات بالقذائف والأسلحة الرشاشة ضد آليات وجنود الاحتلال الصهيوني من المسافة صفر.

وأظهرت المشاهد، التحام مقاتلي المقاومة مع قوات الجيش الصهيوني على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان وتدمير 10 آليات واعتلاء إحداها.

وكان الناطق الرسمي بإسم المقاومة “ابو عبيدة”، قد اعلن، اليوم، عن تدمير 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة خلال 48 ساعة الأخيرة.