الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 22 شخصا في اقتحام الاحتلال لبيت لحم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم، إصابة 22 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، اليوم، محافظة بيت لحم، واعتقلت أقارب منفذي عملية إطلاق النار على حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة، عقب مداهمة منازلهم في قريتي بيت تعمر وزعترة.

ويأـتي ذلك بعد أن أعلن جهاز الإسعاف التابع للاحتلال ، صباح اليوم، مقتل جندي صهيوني وإصابة 8 آخرين.

ووصفت إصابات 3 منهم بأنّها حرجة وأنّهم في حالة ميؤوس، و3 آخرون إصابتهم متوسطة، في عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” وحاجز الزعيم العسكري شرقي القدس المحتلة.

وذكرت مصادر اعلامية لاحقا، أنّ اثنين من منفذي عملية القدس اسشهدا، وهما شقيقان من بيت لحم، والثالث مُصاب إصابة خطرة، وتمّ اعتقاله.