باتنة.. تسمم شخصين بالغاز بحي باركا فوراج

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية باتنة، اليوم الثلاثاء، تدخلها من اجل حادث تسمم شخصين بالغاز المنبعث من سخان ماء بحي باركا فوراج.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقلد تدخلت مصالحنا على الساعة 20سا25د من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، المتواجد في رواق المنزل بحي باركا فوراج بلدية ودائرة باتنة.

وخلف الحادث تسمم شخصين فاقد للوعي وصعوبة في التنفس تم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.