بالصور.. حصة تدريبية للاعبين الاحتياطيين بـ “جابوما” بعد لقاء أوغندا

أجرت العناصر الاحتياطية للمنتخب الوطني حصة تدريبية بملعب “جابوما” التي لم تشارك في مباراة أوغندا.

ومنح الناخب الوطني جمال بلماضي الفرصة للاعبين من اجل الحفاظ على النسق العالي للتدريبات قبل موعد مواجهة تونس.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا في موقعة أوغندا بما فيهم الاحتياطيين.كما شوهد حسام عوار ونبيل بن طالب. وهما يضعان كريمة خاصة للحماية ضد البعوض. وهي الحشرة المعروف بها مدينة دوالا الكاميرونية خاصة أثناء هطول الأمطار.

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