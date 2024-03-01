بفواتير وهمية وسندات على بياض.. ملاك مطاحن يحولون قناطير من القمح اللين إلى تغذية للأنعام  بوهران

تمكنت عناصر من المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران، من حجز كمية معتبرة من مادة القمح اللين وتحويلها إلى غير حالتها الأصلية.

العملية النوعية لذات العناصر، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتواجد كميات معتبرة من القمح اللين المستورد مخزنة بمستودع على مستوى بلدية وادي تليلات.

وبعد التنقل إلى عين المكان وتفتيش المستودع، تم العثور على كمية من القمح اللين معبأة باكياس واخرى في حالتها الأصلية على الأرض بمجموع 453.8 قنطار بالإضافة إلى 36.8 قنطار من تغذية الأنعام.

التحقيقات المعمقة أظهرت تورط مالكي إحدى المطاحن، مع صاحب المستودع في تحرير فواتير وهمية وسندات على بياض لشراء مادة القمح اللين على حالته الاصلية واستخراج اغذية الأنعام والمضاربة فيها.

واسفرت العملية عن توقيف 8 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و74 سنة وحجز 453.8 قنطارا من القمح اللين، 36.8 قنطار أمن تغذية الأنعام، الى جانب شاحنة، سيارة وميزان إلكتروني وسجلات تجارية وفواتير وهمية بالإضافة إلى وصولات فارغة واختام.

ليتم تقديم المتورطون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات، بعد متابعتهم بجناية المضاربة غير المشروعة في مواد أولية مدعمة في إطار جماعة منظمة، إعادة بيع مواد اولية تم اقتناؤها قصة التحويل في حالتها الأصلية، تحرير فواتير وهمية، ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري والتهرب الضريبي.