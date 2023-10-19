بلخادم للنهار: ما بعد طوفان الأقصى لن يكون إطلاقا مثل ما كان قبله

وجه رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأسبق عبد العزيز بلخادم، اليوم الخميس، تحية إجلال وإكبار للمقاومة الفلسطينية في لقاء متلفز مع قناة النهار.

وقال بلخادم، حول ما يحصل في فلسطين حاليا، أنه ما بعد طوفان الأقصى لن يكون إطلاقا مثل ما كان قبله.

مضيفا، انه اذا خذل بعضنا البعض سينفرد الصهاينة بكل فصيل ويقضي عليه، كما أن الاحتلال الصهيوني يحاول الآن تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن لمنحهم وطنا بديلا.

وتابع ذات المتحدث، أن طوفان الأقصى هو بداية لتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

وصرح عبر العزيز بلخادم في نفس السياق، أن رأيه كمواطن، هو أن كل من يعاون العدو أو يحول دون العدو هو عدو.

كما اكد أن القضية الفلسطينية ليس قضية أرض وطين بل قضية عقيدة ودين.